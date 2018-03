Investir sem preocupações

No GIC o dinheiro não é real e por isso os participantes podem arriscar mais nos seus investimentos.

Diogo Ferreira, de 35 anos, está a competir pela primeira vez no Global Investment Challenge (GIC). Define-se como um "entusiasma pelos mercados financeiros" e foi por isso que resolveu ingressar nesta competição organizada pelo Expresso e a SDG.

“Espero com esta participação aumentar os meus conhecimentos sobre os mercados financeiros, principalmente sobre os ativos com mais risco”, salienta. Já conhecia os produtos disponibilizados na plataforma, mas até agora e na vida real só tinha aplicado capital em ações e fundos de ações. No GIC tem apostado numa estratégia de diversificação de carteira.

Para Diogo Ferreira esta é “uma boa iniciativa para ganhar mais conhecimentos sobre esta área e para investir dum modo mais despreocupado, pois é diferente investir 100 mil euros fictícios do que mil euros do próprio bolso”. Refere ainda que a plataforma de simulação utilizada na competição “facilita muito a perceção de como investir”.