Uma amostra da realidade

Através do GIC os participantes ficam mais familiarizados com o funcionamento dos mercados financeiros.

Francisco Monteiro tem 22 anos e é licenciado em economia. Está a participar pela primeira vez no Global Investment Challenge (GIC) e explica que a curiosidade em relação à prova e a vontade de conhecer a plataforma de negociação utilizada, foram algumas das razões que o levaram a ingressar nesta iniciativa.

No GIC e “ao acompanhar os mercados, fica-se com uma noção bastante objetiva do que realmente se passa na vida real. E esse conhecimento é ouro para se ser bem sucedido quando se decidir investir numa conta real”, refere Francisco Monteiro. Neste processo competitivo já aplicou o seu capital fictício em forex, onde tem estado mais focado, apesar de ter comprado também algumas ações.

Para este participante o GIC é uma boa experiência “para alguém que ainda não tenha contacto com os mercados, já que permite-lhes ficarem mais familiarizado com toda a terminologia financeira”.