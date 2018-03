Construir estratégias eficazes

Os participantes utilizam o GIC como uma ferramenta de teste a diferentes formas de investir.

“Com esta iniciativa espero conseguir aprofundar os meus conhecimentos sobre os mercados de investimento, perceber melhor como funcionam os produtos de cada mercado e aprender a construir estratégias de investimento mais eficazes”, refere Daniel Gachineiro, de 20 anos, estudante de gestão, sobre o que espera obter com a sua participação no Global Investment Challenge (GIC).

Estreante na competição, já aplicou o capital fictício disponível em produtos como ações e forex. Conta que “a maior dificuldade ao investir em ações prende-se como o tempo que é necessário aplicar a pesquisar empresas que estejam em queda no mercado, para poder adquirir as ações quando estas estão desvalorizadas e vendê-las quando valorizam, bem como o tempo que é despendido a pesquisar informações e notícias sobre as empresas em que pretendo investir”. Já em instrumentos alavancados, acrescenta, a maior dificuldade é tentar manter o grau de exposição ao risco controlado, para evitar grandes perdas.

Pela sua experiência Daniel Gachineiro aconselha a participação nesta competição a quem “esteja interessado em perceber melhor o funcionamento dos mercados, pois é uma forma lúdica de se lidar com a realidade que os mercados e as empresas vivem sem ter de fazer investimentos reais”.