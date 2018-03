Primeiro passo no investimento

Para quem quer investir no mundo real, o GIC é uma boa experiência para saber mais sobre os produtos disponíveis.

Joana Rocha, de 27 anos e formada em economia e mestre em decisão económica e empresarial, considera o GIC “uma competição bastante interessante. O simulador é muito intuitivo e aconselho vivamente todos os estudantes ou curiosos a iniciarem o seu percurso na bolsa através desta iniciativa”. Estreante na prova, desafiou vários amigos a inscreverem-se também e a testarem as suas capacidades de investimento, para ver quem no final irá obter o melhor resultado.

“Com esta participação espero vir a conhecer melhor o mercado, as flutuações, aprender um pouco mais sobre as empresas e, essencialmente, tentar calibrar da melhor forma os limites de compra e venda associados a cada produto”, explica Joana Rocha. Tem investido, no GIC, em ações e forex. “Inicialmente o mercado teve uma queda geral, no fim de janeiro e na primeira semana de fevereiro mas, e após isso o mercado na Europa tem tido um arranque muito mais lento que o mercado nos EUA, e isso fez com que tivesse optado mais pelo mercado americano”, explica.

Em relação à concorrência e numa altura em que faltam pouco mais de três semanas para terminar a competição, Joana Rocha caracteriza-a como forte pelos resultados que alguns participantes têm obtido.