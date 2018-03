Curiosidade pelo investimento

Alexandre Maduro acredita que iniciativas como o GIC levam os jovens a quererem saber mais sobre o funcionamento dos mercados financeiros.

“Os concursos de gestão empresarial e de investimento em mercados financeiros são excelentes para os estudantes, como complemento ao estudo realizado em cursos de economia, gestão e finanças”, explica Alexandre Maduro, estudante de economia, com 21 anos. São também, na sua opinião, um incentivo a que os jovens se interessem mais por estas áreas.

A participar pela primeira vez no Global Investment Challenge (GIC), revela que foi por “curiosidade e vontade de conhecer melhor alguns produtos financeiros, podendo testar algumas decisões de investimento num ambiente de simulação e sem risco” que se inscreveu nesta prova. Acrescenta que a participação no GIC motiva um acompanhamento mais regular dos mercados, o que é positivo.

Este participante tem investido maioritariamente o capital fictício disponível na competição em ETF e ações. “Tenho apostado mais em investimento de caráter especulativo e espero aprender mais sobre as movimentações dos mercados e choques face a acontecimentos reais”, salienta. Na sua perspetiva “no GIC e tratando-se de um concurso de poucos meses, procurar bons resultados depende também do investimento em ativos voláteis de maior rentabilidade o que acaba por nos expor à volatilidade do mercado”.