Concorrência ferroz

Apesar da sua vertente formativa o GIC é uma competição e o objetivo dos participantes é obter o melhor resultado final.

"Estou a participar no GIC porque gosto de competições, sobretudo as que estão ligadas à gestão e mercados", conta João Brito, de 50 anos, formado em gestão de empresas. Nesta que é a sua primeira participação no GIC espera "atingir objetivos de rentabilidade expressiva de carteira, evitando erros do passado".

Conhecedor dos diversos produtos presentes na plataforma de simulação disponibilizada pelo Banco Best, João Brito conta que ainda não explorou as potencialidades de todos, tendo centrado a sua atenção "sobretudo nos principais câmbios e commodities e algumas ações". Neste processo e ao longo das semanas de prova avalia a concorrência como feroz, tendo alguns participantes atingido, na sua opinião, resultados incríveis.

"Para quem gosta de competição esta iniciativa é super interessante pois permite simular em tempo real o que acontece nos mercados, podendo os participantes explorar várias estratégias, sem incorrer em perdas efetivas", finaliza João Brito.