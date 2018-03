Resultados da quinta semana

No fim da quinta semana do GIC, os participantes com o nickname pousas e Gachineiro, lideravam o ranking respetivamente na classificação geral e de estudantes.

A quinta semana do Global Investment Challenge (GIC) decorreu entre os dias 28 de fevereiro e 6 de março. No final deste período, o participante com o nickname pousas estava em primeiro lugar no ranking, valendo a sua carteira 225.205,82 euros. Em segundo surgia o concorrente com o nickname jota007 com 219.507,06 euros e em terceiro o participante com o nickname MariajJaoD cujo portefólio valia 177.359,32 euros.

A classificação de estudantes e neste mesmo período era liderada pelo concorrente com o nickname Gachineiro cuja carteira valia 213,568.58 euros. Seguia-se-lhe o concorrente com o nickname Armetika com 190.031,33 euros e em terceiro o participante com o nickname Rodrigo255 com 178.422,01 euros.