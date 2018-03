Saber mais sobre investimento

O GIC permite a quem nele participa aprofundar conhecimentos sobre os mercados financeiros.

Pedro Mourisco, de 33 anos, formado em economia, assume-se como um veterano nesta competição organizada pelo expresso e a SDG. "Para mim participar no Global Investment Challenge (GIC) já é uma tradição. A bolsa, principalmente as ações, são uma paixão, mas nos últimos anos tenho aprofundado os meus conhecimentos em forex e matérias-primas. Sou um pouco avesso ao risco e esta iniciativa tem ajudado a aprofundar conhecimentos nos mercados de capitais", explica.

Ao longo das várias edições em que já participou Pedro Mourisco tem tido a oportunidade de experimentar estratégias de investimento e ver como estas funcionam. "Numa edição anterior implementei uma estratégia de dividendos em ações e dei-me muito bem. Nesta sexta edição estou a aprender mais sobre forex, para saber qual a altura certa para investir", conta. Até aqui tem aplicado o seu dinheiro fictício em ouro, moeda e algumas ações.

Numa avaliação à competição este participante afirma que "está a ser um bom jogo, com muitos bons jogadores e com muito bons resultados". Pelo que já aprendeu, aconselha esta iniciativa a quem se interessa pelo mercado de capitais, já que é uma forma de ganhar conhecimentos e experiência nesta área e adquirir confiança no investimento em diversos produtos.