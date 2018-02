Alargar horizontes

O GIC monstra de forma prática como funcionam os mercados financeiros.

João Machado, de 23 anos e aluno do mestrado em finanças, é repetente no Global Investment Challenge (GIC). Acredita que esta iniciativa organizada pelo Expresso e a SDG e que vai já na sua sexta edição, contribui para a literacia financeira dos portugueses. “Quanto mais pessoas experimentarem esta competição, mais curiosas ficam para saber como os bancos e todas as instituições funcionam de forma a compreenderem os compromissos que assinam. A competição faz a ponte entre as pessoas e o mundo financeiro”, afirma. Além do mais, acrescenta, “o GIC é extremamente interessante para qualquer pessoa que pense em investir em produtos financeiros, visto que aqui aprende-se no mundo virtual, sem risco de perda de capital”.

Depois de ter integrado a edição de 2015/16 do GIC, João Machado quer com a sua atual participação “provar que é possível valorizar uma carteira de investimentos, sem recorrer a produtos alavancados ou com um grau de risco mais elevado. Não é que seja avesso ao risco mas espero demonstrar na prática que não é preciso investir nesses produtos com elevado risco, para conseguir uma taxa de rentabilidade razoável nos tempos que correm”. Desde que a competição começou já valorizou a sua carteira e aplicou o capital fictício disponível na competição, na compra e venda de ações em vários países da zona euro e dos EUA.