Ganhar sensibilidade ao mercado

O Global Investment Challenge (GIC) permite a quem nele participa testar estratégias de investimento.

A participar pela primeira vez no GIC, José Miguel Costa Leite, de 31 anos, formado em economia e análise financeira, explica que esta competição é “uma boa oportunidade para testar conhecimentos de análise técnica”.

Até agora este participante já aplicou o capital que tem disponível na competição em CFD’s do DAX (índice alemão de 30 empresas). “Tendo em conta que o objetivo é rentabilizar a carteira ao máximo, fiz esta escolha que está relacionada com a volatilidade do índice e da alavancagem permitida”. Inicialmente e de forma a não arriscar o fecho das posições automáticas devido a uma grande perda, optou por utilizar apenas metade do valor da conta e apostar na queda. “Correu bem e o mercado caiu bastante. Tomei a decisão de fechar mas bem mais cedo do que seria o ideal, já que o DAX chegou a cair 1.000 pontos e apenas aproveitei uma queda de 300 pontos. Permitiu-me mais que duplicar a conta, mas foi sem dúvida uma variação que ninguém estava à espera”, revela.