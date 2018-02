Vencedores da primeira semana

Os participantes com o nickname toc.cesar e Manuel Simas obtiveram a maior valorização da primeira semana do Global Investment Challenge (GIC), respetivamente na categoria geral e de estudantes.

A primeira semana do GIC começou no dia 31 de janeiro e terminou a 6 deste mês. O participante com o nickname toc.cesar foi o vencedor da categoria geral, tendo obtido uma valorização da sua carteira de 266.585,00 euros. Em segundo lugar ficou o concorrente com o nickname Moedas13 com 248.444,33 euros e em terceiro o participante com o nickname Omnipotent com 189.312,00 euros.

Já na categoria de estudantes o vencedor foi o concorrente com o nickname Manuel Simas que valorizou o seu portefólio em 157.601,54 euros. Em segundo na tabela classificativa ficou o participante com o nickname SAR com o total de 137.343,96 e em terceiro o concorrente com o nickname Gachineiro com 127.138,88 euros.