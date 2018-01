Prolongamento das inscrições

Quem quiser participar no Global Investment Challenge (GIC) 2017/18 pode inscrever-se até dia 30 de janeiro.

A organização do GIC acaba de prolongar as inscrições para esta iniciativa até ao próximo dia 30. Assim e quem quiser participar nesta competição sobre bolsa, tem ainda cerca de três semanas para o fazer. Até ao início da prova no dia 31 de janeiro, pode testar a plataforma de simulação.

A inscrição é gratuita, deve ser feita neste site e recomenda-se a leitura atenta do regulamento. Organizado pelo Expresso e a SDG o GIC é aberto a maiores de 18 anos, residentes em Portugal e no estrangeiro.

Ao longo de dez semanas, entre o dia 31 de janeiro e 10 de abril, os participantes poderão investir os seus 100 mil euros fictícios nos mais variados produtos financeiros, desde ações a forex. No final deste período o competidor da categoria geral e o da de estudantes que tiver obtido a maior valorização da sua carteira, será considerado o vencedor de cada categoria. O prémio é uma viagem a Amesterdão para duas pessoas, com visita à bolsa de valores desta cidade.

Atualmente na sua sexta edição, mais de 20 mil pessoas já participaram no GIC, uma iniciativa que quer aumentar a literacia financeira dos portugueses.