Uma competição para todos

Para participar no GIC 2017/18 basta ter 18 anos e querer saber mais sobre o funcionamento dos mercados financeiros.

Ao longo das suas cinco edições, mais de 20 mil pessoas já participaram no Global Investment Challenge (GIC). Estudantes e trabalhadores de várias áreas com idades compreendidas entre os 18 e mais de 65 anos de idade, testaram estratégias e solidificaram conhecimentos sobre o funcionamento dos mercados financeiros, ao longo das semanas de competição.

A edição de 2015/16 do GIC, a última realizada, contou com 2291 participantes. Deste total, 1944 eram do sexo masculino (84,9%) e 347 do feminino (15,1%). Os estudantes estiveram em força, com o total de 662 participantes (28,89%) e os restantes 1629 (71,11%) distribuíram-se pelas mais variadas profissões, desde engenheiros, economistas, profissionais liberais, administrativos, entre muitos outros.

No que respeita a idades, os participantes entre os 26 e os 45 anos estiveram em maioria. Mesmo assim houve larga colaboração de outras faixas etárias, abaixo dos 25 e acima dos 46 anos de idade.

As inscrições para o GIC 2017/18 estão em curso e vão continuar abertas até dia 9 de janeiro. De participação gratuita, a competição arranca a 10 de janeiro e termina a 20 de março, com a duração total de dez semanas.