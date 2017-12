Um mês para treinar

Quem se inscrever já no GIC 2017/18 terá até ao dia 9 de janeiro para experimentar a plataforma de simulação, antes do início da competição.

A sexta edição do GIC começa já no dia 10 de janeiro do próximo ano. As inscrições estão em curso e vão continuar abertas até ao final do dia 9 de janeiro. Durante este período os participantes já inscritos podem testar a plataforma de simulação que está na base desta iniciativa.

Organizado pelo Expresso e a SDG, o GIC quer dar a conhecer a quem nele participa, o funcionamento dos mercados, dos instrumentos e aplicações financeiras e gestão de carteiras. Desde a hora em que se procede à inscrição até ao início da competição, os futuros competidores podem testar estratégias e experimentar aplicar capital fictício nos produtos disponíveis na plataforma, durante aquele que é considerado o período de treino. Ações e exchange traded funds (ETF) são alguns dos instrumentos financeiros que irão ter à sua disposição.

Momentos antes da competição começar, a conta dos participantes será fechada, para que todos a iniciem em pé de igualdade, ou seja, com dez mil euros fictícios para investir.

Dirigido a todos os que queiram saber mais sobre os mercados financeiros, o GIC é de participação gratuita e está aberto a maiores de 18 anos, residentes em Portugal ou no estrangeiro.

Saiba mais através da consulta ao regulamento.