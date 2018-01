Pegop é a melhor PME

A Pegop, que tem a seu cargo a operação e manutenção das centrais termoelétricas a carvão e a gás natural do Pego, na região de Abrantes, é a empresa vencedora da mais recente edição das “1000 PME”. Esta iniciativa anual da revista “Exame”, em parceria com a Informa D&B e a Deloitte, distingue, desde 1995, as melhores pequenas e médias empresas do país.

O grande prémio foi entregue ao administrador da empresa, José Grácio, esta terça-feira, num almoço na Caixa Geral de Depósitos, patrocinadora do evento. “Estão no Pego a central a carvão e a central a gás mais modernas da Península Ibérica”, afirmou o gestor no seu discurso de aceitação do prémio. Além de ser distinguida como “PME do Ano”, a Pegop também venceu no seu sector de atividade, Água, Eletricidade e Gás — um dos 22 sectores que foram analisados pelo estudo (ver Galeria das Vencedoras).

Em 2016, ano que a 23ª edição das “1000 PME” analisa, a Pegop registou um volume de negócios de €20,7 milhões. Apesar de uma quebra de quase 3% na faturação face ao ano anterior, a empresa manteve lucros estáveis, que ascenderam a €5,6 milhões.

Nascida em 1993, a Pegop emprega 123 trabalhadores. E tem pautado a sua existência pela estabilidade do negócio. O que não é de estranhar: as suas centrais a carvão e a gás natural, que não têm a intermitência das fontes renováveis e, por isso, são a tradicional base do diagrama de carga da rede elétrica, foram responsáveis, em 2016, pela produção de 10% da energia elétrica consumida em Portugal. Já este ano, devido às condições de seca no país, com a produção hídrica a afundar-se, as centrais do Pego garantiram uma fatia de “20% do total da energia elétrica consumida”, explicou José Grácio.

No ano passado, o conjunto das “1000 PME” alcançou um volume de negócios total de €18,6 mil milhões, a que corresponderam resultados líquidos de praticamente €554 milhões. Um ano de bom desempenho financeiro, portanto, já que estes números refletem um crescimento da faturação de 8,5%, enquanto os lucros aumentaram uns significativos 16,9%.

Cerca de 72% das “1000 PME” aumentaram o seu volume de negócios entre 2015 e 2016. E quase 92% das empresas que constam neste ranking obtiveram lucros. Assim, ao contrário do universo das “500 Maiores & Melhores Empresas”, cujo volume de negócios apenas subiu 1,1% entre 2015 e 2016, as pequenas e médias empresas nacionais conseguiram ganhar maior dinâmica de crescimento.

Um desempenho que, naturalmente, influenciou a criação de emprego. Enquanto o panorama nacional viu um crescimento de apenas 1,6% na taxa de emprego em 2016, o cenário no conjunto das “1000 PME” foi mais auspicioso, com um incremento de 5,7% entre 2015 e 2016. No total, este milhar de empresas empregou 75.256 pessoas no ano passado.

Marcos Borga

Galeria das Vencedoras

Agro-Indústria: Pedro França

Água, Eletricidade e Gás: Pegop

Celulose e Papel: Sebastião & Martins

Comércio e Retalho: Visão do Tempo II

Comércio de Veículos Automóveis: Auto-Viação Micaelense

Comércio Eletro-Eletrónico: Divultec

Comércio por Grosso: Barros, Filho

Construção: Cidade das Rosas

Distribuição Alimentar: Ignoramus

Distribuição de Combustíveis: Gascombgest

Edição, Informação e Artes Gráficas: Costa Guerreiro

Hotelaria e Restauração: Imobimacus

Indústria Automóvel: Jacinto Marques de Oliveira

Madeira, Cortiça e Móveis: Movecho

Material Elétrico e de Precisão: Riox

Metalomecânica e Metalurgia de Base: Mundiperfil

Minerais Metálicos e Não-Metálicos: Jade-Creaction

Produtos Farmacêuticos: Medinfar Consumer Health

Química: Bourbon Automotive Plastics

Serviços: Riometais

Textêis, Vestuário e Couro: Carcemal

Transportes e Distribuição: Portsines

Números

22

foram as empresas distinguidas na 23ª edição das “1000 PME”, as melhores nos seus respetivos sectores

18,6

mil milhões de euros foi o volume de negócios total das “1000 PME” em 2016, um número que traduz um crescimento de 8,5% face ao ano anterior

72%

das PME neste ranking viram a sua faturação aumentar entre 2015 e 2016

75

mil é o número de trabalhadores que o conjunto das “1000 PME” emprega

Textos originalmente publicados no Expresso de 23 de dezembro de 2017