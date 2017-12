2018 entre a euforia e os sinais de alerta

Quando, no final de 2015, António Costa chegou a primeiro-ministro, com o PS a ser apoiado pelos partidos mais à esquerda no Parlamento (BE e PCP), poucos vaticinavam longa vida à ‘geringonça’ – como foi de imediato batizada a solução de governo. Mas aí está o governo de Costa a entrar no terceiro ano de governação e, tudo indica, a caminho de chegar ao final da legislatura.

Mais ainda: é na frente económica que conta mais trunfos. A começar pelas contas públicas, apontadas logo em 2015 como o calcanhar de Aquiles da solução governativa lusa, dada a pressão da esquerda para o aumento dos gastos públicos, com destaque para a função pública e as pensões. Mas o Governo tem para mostrar o défice público mais baixo da história da democracia portuguesa, a saída de Portugal do procedimento por défice excessivo da Comissão Europeia, a saída da classificação de ‘lixo’ por duas das principais agências mundiais de notação de risco e, como se não bastasse, a eleição do ministro das Finanças, Mário Centeno, para presidente do Eurogrupo.

