Brisa Operação & Manutenção é a melhor grande empresa em Portugal

A revista EXAME voltou a premiar as melhores grandes empresas em Portugal. A Brisa Operação & Manutenção é a Empresa do Ano, enquanto o Santander Totta arrebata vários prémios 'Banca & Seguros'. Fortunato Frederico, mentor da Fly London e um dos empresários que ajudou o calçado português a conquistar o mundo, é distinguido com o Prémio Excelência na Liderança. Confira aqui a lista dos vencedores. E conheça o ranking final das 500 Maiores & Melhores Empresas em Portugal na edição especial da EXAME, nas bancas esta quinta-feira (21 de dezembro)

Já são conhecidos os vencedores da mais recente edição das 500 Maiores & Melhores (500 M&M) Empresas em Portugal, um estudo anual da revista EXAME, em parceria com a Informa D&B e a Deloitte, publicado desde 1990, que analisa as maiores companhias nacionais. Numa cerimónia que decorreu esta terça-feira à noite, na Caixa Geral de Depósitos, foram conhecidas as melhores grandes empresas nacionais, de acordo com o seu sector de atividade.

A Brisa Operação e Manutenção, além de ter sido a melhor empresa no seu mercado (Transportes e Logística), foi também considerada a Empresa do Ano - distinção que acontece pelo terceiro ano consecutivo. A companhia que gere e monitoriza diariamente mais de 1600 quilómetros de autoestradas concessionada faturou, em 2016 (ano a que diz respeito a análise e os prémios da EXAME), perto de 118 milhões de euros. Destacaram-se os lucros, que cresceram 22,3% e ascenderam a 31,57 milhões de euros.

Já o Santander Totta destacou-se nos prémios Banca & Seguros, arrebatando todas as distinções na categoria de Grande Banco: é o Melhor Grande Banco, o Mais Sólido, o que Mais Cresceu e o mais Rentável.

Já o empresário Fortunato Frederico recebeu das mãos de Francisco Pinto Balsemão, presidente do conselho de administração do grupo Impresa, o prémio Excelência na Liderança, que tem premiado, desde 2010, personalidades que se destacaram na sua carreira empresarial (entre os quais Belmiro de Azevedo, Alexandre Soares dos Santos ou Rui Nabeiro). Natural de Guimarães, Fortunato Frederico construiu à volta da Kyaia o maior grupo português de calçado, com vendas de 65 milhões de euros (metade das quais na marca Fly London), cinco fábricas, mais de 600 trabalhadores. Varreu o chão de uma fábrica antes de se tornar empresário e foi presidente da APICCAPS, a associação do sector do calçado, que ajudou a dar a volta à imagem dos sapatos portugueses - conhecidos, hoje, lá fora, pelo seu design e qualidade.

Na edição deste ano, foram introduzidos prémios especiais, para destacar o contributo das grandes empresas para a criação de emprego (Pingo Doce destacou-se), para as exportações nacionais (Tissue Navigator Ródão) e para o valor acrescentado bruto (Meo).

Nos prémios especiais, destacaram-se:

Prémio Excelência na Liderança: Fortunato Frederico (Kyaia)

Prémio Maior Contributo para o Emprego: Pingo Doce

Prémio Maior e Melhor Exportadora: Navigator Tissue Ródão

Prémio Maior Valor Acrescentado: Meo

Nos prémios sectoriais, ganharam:

1. Prio Combustíveis (mercado Energia e Recursos)

2. Repsol Polímeros (Materiais de Base)

3. Roca (Construção e Imobiliário)

4. Ferpinta (Metalomecânica e Equipamentos)

5. Altice Labs (Tecnologia, Media e Telecomunicações)

6. Brisa Operação & Manutenção (Transportes e Logística e, simultaneamente, Empresa do Ano)

7. Tabaqueira II (Alimentação, Bebidas e Tabaco)

8. Continental Mabor (Automóvel)

9. Petratex (Têxteis, vestuário e couro)

10. Aquinos (Consumo e Serviços Associados)

11. Vila Galé (Turismo, Restauração e Lazer)

12. Hovione Farmaciência (Saúde)

13. Teleperformance Portugal (Serviços Profissionais)

Nos prémios "Banca & Seguros" destacaram-se:

Santander Totta: Melhor Grande Banco, o Grande Banco Mais Rentável, o Grande Banco Mais Sólido e o Grande Banco que Mais Cresceu

BIG: Melhor Pequeno ou Médio Banco e o Pequeno ou Médio Banco Mais Sólido

BNI Europa: Pequeno ou Médio Banco que Mais Cresceu

BNP Paribas: Pequeno ou Médio Banco Mais Rentável

Fidelidade: Melhor Grande Seguradora Vida e Melhor Grande Seguradora Não Vida

Groupama Seguros Vida: Melhor Pequena Seguradora Vida

CA Seguros: Melhor Pequena Seguradora Não Vida

