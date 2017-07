Sovena: O ‘petróleo verde’

São quase 15 mil hectares de olival, em regime intensivo e superintensivo. O maior olival do mundo. É como quando se fala de milhares de milhões de euros – não dá para ter a exata noção, só se sabe que é muito. Neste caso, muitos milhões de oliveiras, alinhadas, que se distribuem por vários concelhos alentejanos. O “mar verde” da Sovena, a principal empresa da Nutrinveste (a holding do sector agroindustrial do Grupo Jorge de Mello), perde-se de vista e ajudou a mudar a paisagem de sequeiro em Alqueva. Este investimento de mais de 200 milhões de euros foi determinante para a ascensão da Sovena a líder mundial no mercado do azeite. A companhia portuguesa passou a ser a única a integrar toda a cadeia de valor, da exploração, passando pelo embalamento, à distribuição. Desta forma não fica dependente das flutuações da matéria-prima e controla a qualidade do produto.

Em 2016, a empresa portuguesa, que exporta perto de 80% da produção para 70 países e está presente fisicamente em mais oito geografias (Espanha, Estados Unidos, Brasil, Angola, Tunísia, Marrocos, Chile e Hong Kong), faturou 1,4 mil milhões de euros. Um valor que lhe permitiu ultrapassar a rival de sempre, a espanhola Deoleo. Começou por ser o maior fornecedor de marca da distribuição do planeta, através da presença em cadeias como a espanhola Mercadona, a norte-americana Walmart e, mais recentemente, a alemã Lidl; depois, passou a primeira no mercado global do azeite com as suas insígnias próprias: Oliveira da Serra, em Portugal, Andorinha, no Brasil (líder em quota de mercado e já responsável por 10% do negócio da Sovena), Fontoliva, em Espanha, e Olivari,, nos Estados Unidos e noutros países europeus e asiáticos. Movimenta mais de 200 mil toneladas de azeite por ano.

A Sovena ainda tem atividade noutras áreas complementares, como a produção de óleos vegetais e biodiesel. A partir de 2000, o grupo percebeu que para ganhar novos consumidores tinha de optar pela internacionalização e focar-se num único sector: desfez-se da Triunfo, da Compal e da Nutricafés. Escolheu o azeite e deu o primeiro passo no caminho da liderança mundial.

Este artigo é parte integrante da Exame de Junho de 2017