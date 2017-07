Readiness IT: Ganhou asas fora da PT

Das cadeiras para bicicletas, chávenas de café e botões à cortiça e azeite, são vários os negócios portugueses que lideram. Não esbarram em fronteiras e o mundo é o seu mercado natural. A partir de Portugal, têm sucesso em várias geografias. Conheça as 25 empresas portuguesas que lideram o mundo

A Readiness IT lidera o mercado mundial de serviços num nicho muito específico: a gestão de ordens de compra (order management) de operadores de telecomunicações, que é considerada uma peça central nos sistemas de informação das empresas do sector. De assinalar que 100% da sua atividade é para exportação.

Em 2016, a empresa apresentou um volume de negócios de 8,5 milhões de dólares (cerca de 7,6 milhões de euros) e este ano planeia crescer 30%, ultrapassando 10,5 milhões de dólares. Em 2018 o objetivo é chegar aos 13,5 milhões de dólares (um crescimento de 30%).

A Readiness IT tem uma história curiosa, porque nasceu, em junho de 2015, de uma união de 25 jovens quadros da ex-Portugal Telecom, pouco antes de a empresa de telecomunicações ser integrada no Grupo Altice. Antevendo que a sua carreira internacional estava comprometida com a inversão na estratégia do operador histórico português, estes antigos quadros da PT decidiram “desafiar a gravidade” e “confiar nas suas capacidades”, recorda Adérito Ferreira, presidente executivo da Readiness IT. A sede ficou no Porto, mas com a procura destes serviços a aumentar rapidamente a empresa expandiu a sua atividade e abriu escritórios em Lisboa, no Fundão e em Santiago do Chile. Isto porque tem métodos inovadores de transformação digital dos operadores, por exemplo, em áreas como arquiteturas empresariais (enterprise architectures) ou integração vertical de processos de negócio (full stack integrators).

Para resolver a escassez de recursos humanos qualificados, a Readiness IT lançou uma academia no Fundão, em parceria com o município local. O objetivo é criar, nos próximos dois anos, 150 novos postos de trabalho. Só este ano deverão ser recrutados 100 colaboradores. Devido à dificuldade cada vez maior em conseguir encontrar em Portugal o número e a qualidade de quadros especializados em função da dimensão do mercado nacional, a organização admite abrir, em 2018, novos centros de desenvolvimento de competências noutros locais e replicar o seu modelo de academias. Atualmente a Readiness IT tem 200 consultores, que prestam serviços em 14 países, de seis fusos horários diferentes.

