CEI Group: Máquinas de corte de elite

Das cadeiras para bicicletas, chávenas de café e botões à cortiça e azeite, são vários os negócios portugueses que lideram. Não esbarram em fronteiras e o mundo é o seu mercado natural. A partir de Portugal, têm sucesso em várias geografias. Conheça as 25 empresas portuguesas que lideram o mundo

Este grupo nacional, nascido em 1995, cria, em Portugal, equipamentos de alta tecnologia e é líder mundial em soluções de corte para a indústria do calçado e para a indústria de rochas ornamentais.

A CEI destaca-se pela produção e comercialização de equipamentos industriais, tecnologicamente evoluídos e inovadores, em áreas como: corte por jato de água, equipamentos com tecnologia laser, maquinação e corte de ferramentas diamantadas, equipamentos de controlo de qualidade, software, eletrónica e robótica. São soluções que servem diversas indústrias, além da de rochas ornamentais e calçado, como o sector automóvel, aeronáutica e metalomecânica. Com forte componente exportadora, o Grupo CEI, que opera com as marcas Cei, Zipor e Inocam, gere as suas operações de forma direta ou em regime de joint-venture a partir de 13 países.

Tem centenas de máquinas instaladas em diversas geografias, incluindo Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Indonésia, Itália, México, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Turquia, Estados Unidos, países do Médio Oriente, Tailândia e Vietname.



A CEI - Companhia de Equipamentos Industriais desenvolveu mais de 140 equipamentos de tecnologia diferentes e, fruto desta atividade, é detentora de diversas patentes industriais.

É pioneira na junção de duas tecnologias: jato de água e disco diamantado no mesmo equipamento. A CEI tem uma das patentes da stoneJET, um equipamento que permite reduzir em 60% o tempo de preparação de corte e eliminar o desperdício de materiais irregulares em 20%. Na vertente de corte automático, a empresa desenvolveu um equipamento de corte por jato de água, por faca ultrassónica e laser para a indústria do calçado que a colocou na liderança a nível mundial. Também fornece máquinas de corte por jato de água com abrasivo e/ou disco diamantado para as indústrias das rochas ornamentais, cerâmica e metalomecânica, bem como o sistema de células robotizadas de corte por laser para a indústria automóvel.

Desenvolveu ainda células robotizadas de soldadura por laser ou ultrassons para a indústria automóvel e uma tecnologia de soldadura automatizada por fricção linear, com fonte híbrida, em parceria com o Instituto Superior da Qualidade.

Este artigo é parte integrante da Exame de Junho de 2017