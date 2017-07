AJ lobo: De Évora para o mundo

Das cadeiras para bicicletas, chávenas de café e botões à cortiça e azeite, são vários os negócios portugueses que lideram. Não esbarram em fronteiras e o mundo é o seu mercado natural. A partir de Portugal, têm sucesso em várias geografias. Conheça as 25 empresas portuguesas que lideram o mundo

Quando quatro elementos da família Serra Lobo decidiram fundar, em 1984, um negócio de produção de componentes mecânicos de precisão, nunca poderiam imaginar que 34 anos depois iriam ser um dos fornecedores que goza de maior reconhecimento internacional junto das indústrias automóvel, aeronáutica e fotovoltaica, com liderança no fabrico de módulos para painéis fotovoltaicos. Criada por Amândio, Joaquim, João e António Serra Lobo, a empresa AJ Lobo deu os primeiros passos em pequenas instalações com 40 metros quadrados, localizadas no centro histórico de Évora. Hoje ocupa 5100 metros quadrados de pavilhões industriais. Os seus responsáveis referem que o aumento da área fabril disponível refletiu a evolução da atividade industrial ao nível do volume de negócio e do número de empregos criados — atualmente com cerca de 250 trabalhadores.



A empresa informa que todos os anos convida finalistas da Universidade de Évora para iniciarem as suas carreiras no grupo, explicando que 72% dos estagiários são integrados nos quadros. Este grupo especializou-se na produção de peças eletromecânicas de elevada precisão em alumínio aeronáutico, aço inoxidável de baixa permeabilidade magnética ou ligas de cromoníquel, entre outros materiais, fabricadas com um parque de equipamentos operados com tecnologia de controlo numérico computorizado. Estes componentes são utilizados em aviões comerciais e militares, robôs, comboios e nas industrias médica e farmacêutica. O grupo é composto por três unidades de negócio primárias – de componentes mecânicos, eletromecânicos e módulos fotovoltaicos — e uma de produção, retificação e inspeção de núcleos em ferrite para a indústria fotovoltaica. Na última década, a AJ Lobo produziu mais de 800 mil módulos para o Grupo Siemens Solar e Shell Solar, equivalentes a uma potência acumulada superior a 80 MW, instalados em várias geografias.

