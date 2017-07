2East: De mochila às costas para servir o mundo

A estreia da 2east foi em 2004, num concerto do britânico Phil Collins. Bruno Leste, fundador e CEO da marca de mochilas que acomodam bebidas e também snacks para serem servidos em eventos, diz que a inovação do seu negócio é “servir frio ou quente, com gás ou sem gás, em qualquer local do mundo”. E estar na linha da frente é um processo que não permite parar: “Continuamos a inovar e a criar mochilas para servir os consumidores onde eles estejam, mantendo sempre a qualidade original dos produtos.”

A 2east nasce depois de Bruno Leste ter passado seis meses em Miami (em 2000), onde viu pela primeira vez este tipo de mochilas. “Desde esse momento iniciei o desenvolvimento, adaptando o que existia, e surgiu-me logo a ideia de transformar o produto num serviço”, recorda. O desenvolvimento demorou cerca de três anos e o investimento inicial foi de 30 mil euros. Bruno Leste diz que foi uma das mais difíceis decisões que teve de tomar, “porque trabalhava numa empresa de eventos e feiras e ninguém acreditou na minha ideia. Nem o meu pai, que disse que ia ser difícil entrar no mercado com este serviço. Mas prevaleceu a vontade de ser o McDonald’s das mochilas e ninguém mais parou a 2east!” Este serviço incrementa mais 20% nas vendas, garante o CEO, além da vantagem de reduzir filas no atendimento e nas caixas para pagamento. Desde 2004, a 2east já serviu mais de cinco milhões de litros “para algumas das maiores e melhores marcas do mundo”.

Cerca de 30% das vendas são feitas em Portugal, mas também está presente na restante Europa, Brasil, México e EUA. “Somos líderes mundiais porque estamos em mais de cinco países com a nossa própria tecnologia e com um parque de mais de 800 mochilas. Não conheço nenhuma empresa que esteja em três continentes com sistema próprio.” Dois anos após a entrada no mercado, a 2east comprou uma concorrente no Brasil, e em 2016 faturou 900 mil euros.

Este artigo é parte integrante da Exame de Junho de 2017