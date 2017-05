Olá destrona Nestlé na liderança da reputação

Marca de gelados da Unilever é a mais bem-vista pelos consumidores portugueses. Nestlé desce para a segunda posição, seguida pela Mercedes, que mantém o lugar ocupado na edição do ano passado do estudo da Marktest. Conheça o ranking das 50 marcas mais admiradas pelos portugueses na edição de junho da Exame, já nas bancas

A Olá está associada ao verão, mas consegue manter-se na cabeça (e coração) dos portugueses o ano inteiro. Assim se justifica o facto de esta ser a marca com melhor reputação a nível nacional, tendo roubado a liderança à Nestlé, que ocupou o primeiro lugar na edição do ano passado do estudo Marktest Reputation Index (MRI), conduzido pela Marktest. A terceira posição cabe à marca automóvel Mercedes, à semelhança do ano passado.

O MRI tem como objetivo posicionar as marcas num ranking, o que permite a comparação e posicionamento da marca face às concorrentes e a outros sectores de atividade. Nesta análise são ponderados cinco indicadores: familiaridade, admiração, confiança, imagem e word of mouth (publicidade feita boca-a-boca) para cada categoria de produto/serviço em análise, normalizado para um índice de 0 a 100.

“O critério de escolha das variáveis é da responsabilidade da Marktest e teve por base o conhecimento que a empresa tem vindo a desenvolver nesta área de estudos e outras afins”, explica Patrícia Alves, coordenadora técnica de estudos da Marktest. Em relação ao estudo do ano passado, não houve grandes alterações em termos das marcas que ocupam os 10 primeiros lugares, destacando-se apenas a entrada da TAP (para o 7.º lugar) e a saída do azeite Gallo, que em 2016 estava na 10.ª posição.

Top 10

1 OLÁ

2 Nestlé

3 Mercedes

4 Compal

5 Luso

6 BMW

7 TAP

8 Danone

9 Mimosa

10 Milka



