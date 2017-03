Os negócios da chinesa Fosun

Quando, em 2014, a Fosun avançou para a compra da Fidelidade, estávamos longe de imaginar que se tornaria um dos grandes investidores no país nos anos pós-troika. Já aplicou mais de 2,3 mil milhões de euros e a intenção é continuar a investir. Portugal e as empresas portuguesas são uma plataforma para reforçar a presença na Europa e entrar nos países de expressão portuguesa, nomeadamente Angola, Moçambique e Brasil. Guo Guangchang está satisfeito com os negócios da Fosun em Portugal e confiante na economia. Elogia os portugueses, dizendo que são muito trabalhadores