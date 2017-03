Escritórios feitos por medida

Ainda não se tinha visto nada assim. No início do século XX, a Larkin Company, empresa de vendas por correspondência norte-americana, pediu a Frank Loyd Wright para desenhar a sua sede, em Buffalo, no Estado de Nova Iorque. O negócio estava a crescer rapidamente e os administradores da Larkin necessitavam de um edifício que exponenciasse as oportunidades de sucesso comercial. Integrando a tecnologia mais inovadora de então e inspirando-se nas teorias de gestão da altura, o famosíssimo arquiteto projetou, em 1903, um edifício de tijolo vermelho escuro, com um enorme átrio, onde se dispunham longas secretárias, em open space. À sua volta, sempre visíveis, corriam quatro pisos de corredores e escritórios. Aí trabalhavam 1800 secretárias, escriturários e executivos, com condições de trabalho como nunca se tinham visto até aí, incluindo ar condicionado.