“Comercialmente, sou uma nódoa”

A cozinha da atual casa de Vítor Sobral é muito mais pequena do que era costume. “Todos os dias me queixo”, confessa. Mas a localização, junto ao mar, e a sala espaçosa e soalheira compensam. Na bancada, uma dezena de tupperwares e de frascos de conserva guardam os almoços e jantares de Manuel, o filho de oito meses, para os próximos 10 dias. Vítor Sobral parte para S. Paulo no dia seguinte, onde tem três restaurantes – e faz questão de deixar a comida feita para o rebento. “Esta última sopa levou cenoura, cebola, alho, alho-francês, couve-flor, hortelã... e marmelo. E um fio de azeite no fim.” Nos frascos de vidro está uma refeição de frango. Vítor dá as instruções à mulher, Susana. Ambos têm perfeita noção da importância de fazer uma boa alimentação desde o berço. “Dar uma papa Cerelac a um bebé é veneno”, defende o chefe. “Acho fundamental transmitir aos miúdos a importância de comer bem ou mal. Devia ser tão importante ensinar-lhes isso como a lavar os dentes ou a limpar o rabo.”