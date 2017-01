Negócios de chocolate

Em Portugal, o negócio do chocolate vale 200 milhões de euros. É um número modesto num país onde o consumo per capita se aproxima de 1,7 kg/ano, incluindo as tabletes de culinária para confecionar sobremesas, mas promissor quando comparado com a média europeia, de 5,2 kg per capita. As causas apontadas por quem conhece os segredos da arte são várias, do IVA a 23% ao clima quente do Sul da Europa. Mas o futuro promete mudanças no mundo do chocolate, onde há novos e velhos negócios a crescerem e a multiplicarem-se.

Uma volta ao país mostra como a tentação empreendedora do chocolate, quase sempre vivida em família, às vezes como resposta ao desemprego, está na moda e promete pôr os portugueses a experimentarem cada vez mais novos sabores derivados do cacau, estimulante da serotonina, um neurotransmissor associado à sensação de bem-estar, e talvez até a citarem Álvaro de Campos: “Come chocolates, pequena; come chocolates! Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates.” Leia mais na edição de fevereiro da Exame, já nas bancas.