Portugal é dos países europeus onde o desemprego mais cai

Chipre, Portugal e Croácia são os países onde a taxa de desemprego mais recuou em julho

A taxa de desemprego homóloga em Portugal recuou de 9,1% em junho de 2017 para 6,7% em junho do corrente ano. Segundo o Eurostat o número de desempregados em Portugal passou de 385 mil para 347 mil no período em análise.

Em termos homólogos a taxa de desemprego da União Europeia (28) passou de 7,6% em junho de 2017 para 6,9% no passado mês de junho. A variação homóloga entre os países da zona Euro (19) também registou um decréscimo em junho para os 8,3% contra 9% em junho de 2017.

As maiores quedas da taxa de desemprego, segundo o Eurostat, ocorreram no Chipre (de 11,2% para 8,2%) em Portugal de 9,1% para 6,7% e na Croácia (de 11,1% para 9,2%).

Já as taxas de desemprego mais baixas no conjunto dos países europeus são as registadas na República Checa (2,4%), Alemanha (3,4%) e Polónia (3,7%).

Já as maiores taxas de desemprego foram observadas na Grécia (20,2%), em Espanha (15,2%) e em Itália (10,9%).