Enólogos de todo o mundo dizem sim à cortiça

E o melhor guardião de um vinho é....a cortiça. A garantia é dos enólogos responsáveis por alguns dos melhores vinhos do mundo, numa série de testemunhos sobre as virtudes da rolha de cortiça recolhidos pela APCOR, a associação industrial do sector.

Na sua campanha mundial para divulgar as virtudes deste produto 100% natural, reciclável e reutilizavel, a APCOR - Associação Portuguesa da Cortiça ouviu personalidades mundiais ligadas ao vinho, reunindo, depois, todos os elogios no vídeo "Vinho e Cortiça", onde falam de tradição e da experiência única do cliente no momento em que faz saltar a rolha de uma garrafa de espumante, mas também das mais valias deste casamento perfeito para um vinho.

"A cortiça dá (ao vinho). Mantém-no com vida e permite-lhe passar a vida dentro de uma garrafa de uma forma natural e muito inteligente", afirma Josep Roca, sommelier do espanhol El Celler de Can Roca, apontado como um dos melhores restaurantes do mundo.

"Se me perguntar o que é uma garrafa Chateau Margaux eu respondo-lhe que é uma garrafa de vidro contendo o nosso vinho e vedada com uma rolha de cortiça. Para mim, a rolha de cortiça faz parte do produto", afirma Philippe Bascaules, responsável por este vinho de Bordéus, no grupo dos mais caros e também dos mais reputados vinhos do mundo.

Na Califórnia, Eric Baugher, da Ridge Vineyards, sublinha que "o uso da rolha de cortiça natural complementa o objetivo de transmitir uma mensagem de tradição e produção natural ao vinho, proporcionando ao cliente uma excelente experiência quando abre uma garrafa",

Com eles, Philippe Guigal (Domaine E. Guigal), Rafael Guilisasti (Concha Y Toro), Tim Bell (Dry Creek) e Ricardo Cotarella (Falesco), são alguns dos 50 nomes que deram o seu testemunho pró-cortiça à APCOR.

A crescer ao ritmo de 4,5% ao ano na frente exportadora nos últimos 9 anos, a indústria portuguesa fechou 2017 com vendas ao exterior de 980 milhões de euros e garante nas rolhas 71% deste valor.