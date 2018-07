Crescimento abranda na zona euro, mas mantém-se acima dos 2%

A economia europeia abrandou no segundo trimestre do ano, indica a estimativa rápida preliminar do Eurostat, divulgada esta terça-feira.

Considerando dados ajustados de sazonalidade, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro aumentou 2,1% em termos homólogos (isto é, em relação ao mesmo período do ano passado), um valor que compara com 2,5% nos primeiros três meses do ano.

Quanto ao conjunto da União Europeia (UE), o crescimento da economia também ficou nos 2,1% no segundo trimestre, em termos homólogos. Nos primeiros três meses do ano tinha atingido 2,4%.

Já em cadeia (ou seja, em relação ao trimestre anterior) o PIB ajustado de sazonalidade subiu 0,3% na zona euro e 0,4% no conjunto da UE. No primeiro trimestre, esta expansão tinha chegado aos 0,4% tanto na zona euro como na UE.

Os dados serão atualizados pelo Eurostat a 14 de agosto, segundo o calendário estimado pelo gabinete de estatística da UE.