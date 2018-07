Avaliação bancária sobe pelo 15º mês consecutivo

O metro quadrado encareceu quatro euros em junho, face ao mês anterior. O valor médio de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, fixou-se em 1.1180 euros por metro quadrado, refletindo um crescimento de 0,3% em relação a maio. Os números foram esta segunda-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no seu Inquérito Mensal à Avaliação Bancária na Habitação.

Em junho, maiores subidas registaram-se na Região Autónoma da Madeira (1,9%) e na Área metropolitana de Lisboa (1,3%). Só nos Açores é que se observou a única descida no valor (-2%).

Nos apartamentos, o valor médio da avaliação subiu seis euros relativamente ao mês anterior, chegando aos 1.238 euros por metro quadrado. O maior aumento foi registado no Algarve (1,6%), onde também se observa o valor de avaliação mais elevado (1.523 euros por metro quadrado). Só nos Açores é que se registou uma descida (-2,5%)

No segmento das moradias, o valor médio saltou para 1.077 euros, mais três euros do que no mês anterior. Foi na Região Metropolitana de Lisboa, onde se encontra o valor mais alto das avaliações de moradias (1.482 euros por metro quadrado), que se verificou o maior aumento (9,7%). Pelo contrário, no Algarve, a segunda região mais cara (1.427 euros por cada metro quadrado), observou-se a única variação negativa (-1%).

Se a comparação for feita para o mês homólogo, junho de 2017, o valor médio de avaliação bancária aumentou 68 euros em junho, ou seja, uma subida de 6,1%, tendo o valor de apartamentos e de moradias aumentado 6,9% e 4,1%, respetivamente. "A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se na Região Autónoma da Madeira (8,0%) e a menor no Alentejo (2,6%)", explica o INE.