Última tentativa para um ‘Brexit’ suave

“Estou otimista, creio que é possível um acordo [com Bruxelas]. Há uma real urgência para que cheguemos a um acordo inicial no outono. Um não acordo teria consequências dramáticas para o Reino Unido e para a União Europeia”, referiu ao Expresso Greg Clark, secretário de Estado para a Economia, Energia e Estratégia Industrial — equivalente a ministro — no gabinete chefiado por Theresa May. O Reino Unido corre contra o tempo, com o Governo de Londres numa última tentativa para que se consiga um ‘Brexit’ suave na cimeira europeia de 18 e 19 de outubro.

