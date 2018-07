Guerra comercial de Trump pode matar a recuperação

Quando a expansão económica mundial começou a ser sólida e sincronizada, Donald Trump resolveu agitar as águas. A guerra comercial desencadeada pelos Estados Unidos veio na pior altura e pode colocar em risco a recuperação. Consciente dessa ameaça, a Comissão Europeia procurou um entendimento com a Casa Branca, e Jean-Claude Juncker esteve esta semana em Washington, onde, juntamente com Trump, assinou o acordo dos três zeros, para “trabalharem em conjunto no sentido de taxas [aduaneiras] de zero por cento, de zero barreiras não alfandegárias e de zero subsídios para os produtos industriais excluindo os automóveis”. E decidiram adiar a imposição de outras taxas enquanto as negociações prosseguem, nomeadamente sobre as importações de automóveis e dos componentes, um sector onde os estragos podem ser significativos. É uma vitória parcial que agradou aos mercados e mereceu o elogio da China, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu. Só que não elimina a ameaça de guerra comercial, não só porque não abrange todo o comércio com a União Europeia como também deixa de fora todos os outros países com quem os EUA têm estado em litígio comercial, nomeadamente a China. E o risco permanece, com consequências imprevisíveis.

