Região de turismo quer acabar com os ‘monos’ no Algarve

Pôr no mercado imobiliário as obras inacabadas que se tornaram ‘monos’ a estragar a paisagem, é uma das prioridades de João Fernandes, que na sexta-feira tomou posse como presidente da Região de Turismo do Algarve (antes era vice-presidente e substitui Desidério Silva no cargo).

“Há vários prédios em zonas nobres e turísticas que estão há anos devolutos e com as obras paradas, com um impacto claro na degradação da paisagem urbana, e podiam ter outro aproveitamento do ponto de vista turístico”, constata João Fernandes, enfatizando a necessidade de “aproveitar este ciclo positivo da procura imobiliária para acabar com alguns ‘monos’ no Algarve”.

Segundo João Fernandes, já foram identificados 16 ativos a levar aos investidores, que neste momento são “elefantes brancos em espaços estratégicos do Algarve”, e na preocupação de ter “uma oportunidade por cada cada concelho”. Deste pacote fazem parte edifícios públicos degradados ou em ruínas, como o Forte do Rato, em Tavira, os Armazéns Pombalinos, em Vila do Bispo, o Forte de Santa Catarina, em Portimão ou o Forte de São Roque, em Lagos, além de mamarrachos resultantes de obras inacabadas como a que está junto ao miradouro da Ponta da Piedade. O presidente da Região de Turismo do Algarve frisa tratar-se de um “primeiro portefólio”, e que o trabalho de identificar mais ‘monos’ irá prosseguir ao longo dos cinco anos do mandato. “Queremos começar em 2018, mas ir passo a passo a comercializar estas oportunidades de investimento”, sublinha. “Também estaremos disponíveis para as imobiliárias apresentarem casos de prédios devolutos ou de hotéis que estejam para venda”.

Nesta primeira fase, o objetivo é ter o portefólio dos 16 ativos fechado em setembro, para poder ser promovido junto de investidores internacionais no primeiro trimestre de 2019 em ações de roadshow. Um trabalho que obriga a “apurar imóvel a imóvel, os donos desses ativos (privados, Estado ou câmaras), os impasses a desbloquear e o investimento que é necessário para que um investidor os possa valorizar, pois só vai para o mercado o que estiver em condições de ser vendido”. Um papel de relevo terão aqui os bancos, que além de deterem muitos desses ativos “têm informação privilegiada e sabem em que países estão os potenciais investidores que podemos mobilizar”, refere o responsável. “Para este trabalho, vamos também aproveitar a plataforma Invest Portugal do Turismo de Portugal, e nas operações de charme com os investidores nos seus países utilizar as embaixadas, consulados e a sua rede de relações”.

O que está em jogo neste campo “não são negócios de pequena dimensão, os investimentos podem ser da ordem dos €30 milhões”, frisa João Fernandes. Sem pretender “substituir os privados”, a Região de Turismo do Algarve quer ser aqui um “facilitador do encontro entre a oferta disponível e os investidores” e ter “um papel proativo na captação de investimento para a região, pois há muitas oportunidades de investimento no Algarve que não se resumem à compra e venda de um hotel”.

€30 milhões para requalificar a oferta no Algarve

Outro foco do presidente da região de turismo é “a necessidade de requalificar e rejuvenescer a oferta do Algarve, o que é essencial para a imagem que se projeta do destino, e que está agora com maior concorrência”. Destaca aqui a nova linha criada pelo Governo, com €30 milhões destinados ao Algarve, para “requalificação de infraestruturas de hotelaria, restauração, mas também com uma dinâmica mais inovadora ao nível dos serviços, que além do Turismo de Portugal também envolve a banca”.

João Fernandes faz notar que “nos últimos dois quadros comunitários o Algarve não foi beneficiário dos grandes envelopes financeiros, daí ser preciso dar uma atenção especial neste campo ao que é o principal destino turístico nacional”.

Tomar medidas face à concorrência de outros destinos é um desafio que se coloca ao novo presidente da região de turismo. “Sabíamos que mais cedo ou mais tarde a Turquia e a Tunísia iam reerguer-se, e que isso ia ter impactos no Algarve”, salienta. Lembra que este ano “a conjuntura é adversa, com as incertezas do ‘Brexit’ e as expectativas de consumo dos britânicos”, a somar-se ao buraco com as “falências da Monarch, Niki e Air Berlin, que valiam 10% dos passageiros no aeroporto de Faro”. Mas enfatiza que se as dormidas de estrangeiros desceram até maio 2,5%, os proveitos subiram 5,7%. “O Algarve, apesar de tudo, está a ser resiliente e a crescer em valor, o que é o grande objetivo para 2018.”