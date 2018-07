“A nova lei do alojamento local não nos assusta”

Ironicamente, Nakul Sharma, passou a noite num hotel, em Lisboa. O inglês, fundador da Hostmaker, uma startup de gestão de alojamento local que entrou em Portugal no início do ano, é pragmático: “Se procuro eficiência, vou para um hotel. Se quero experiência, fico numa casa”, aponta. E numa semana em que tem de visitar os escritórios de Portugal, Barcelona e Roma, há que escolher a eficiência — embora o seu coração prefira o contrário. Até porque são cada vez mais as geografias onde a empresa está presente. São, agora, sete mercados, além de Lisboa: Londres, Paris, Roma, Barcelona, Madrid, Florença e Cannes. Nas três últimas cidades, entrou na primeira metade deste ano, como aconteceu com a capital portuguesa. Mas Lisboa rapidamente se destacou: “É o nosso melhor desempenho de sempre num novo mercado, nos primeiros seis meses de atividade. É o mercado que mais cresce”, garante o empreendedor de 34 anos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI