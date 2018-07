Gasolina vai aumentar 3 cêntimos na segunda-feira

Os combustíveis rodoviários vão voltar a ficar mais caros na próxima semana, com especial destaque para a gasolina, cujo preço deverá na segunda-feira subir 3 cêntimos de euro por litro.

O gasóleo, o combustível dominante no parque automóvel português, deverá, por seu turno, encarecer 1,5 cêntimos de euro mais caro, de acordo com as fontes ouvidas pelo Expresso.

Para estes aumentos contribuem a subida acentuada da cotação internacional de ambos os refinados (gasolina e gasóleo), em conjugação com uma desvalorização do euro face ao dólar, que torna mais cara a aquisição daqueles produtos na Europa.