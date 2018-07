Economia dos Estados Unidos cresce 4,1%. “Somos a inveja de todo o mundo", afirma Trump

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, congratulou-se nesta sexta-feira com a progressão anual de 4,1% no PIB do segundo trimestre e assegurou que o crescimento "será muito mais alto" no futuro.

A economia norte-americana subiu 4,1% no segundo trimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano passado e registou assim o maior crescimento em quatro anos, que Trump qualificou de "assombroso".

"À medida que os acordos comerciais se cumprirem um a um, vamos estar com números muito mais altos, e estes são números assombrosos", afirmou o Presidente numa conferência de imprensa na Casa Branca, depois de se conhecer o PIB do segundo trimestre do ano, de abril a junho. "Somos a inveja económica de todo o mundo", resumiu Donald Trump.

No primeiro trimestre deste ano, o PIB aumentou 2,2% em relação ao período homólogo de 2017. O crescimento verificado deve-se, em suma, a um plano de estímulo fiscal aprovado pela administração Trump em dezembro do ano passado, que consiste na redução de impostos às empresas nacionais e aos trabalhadores.