Decisão de venda da Comporta foi adiada

Os participantes do fundo imobiliário da Herdade da Comporta aprovaram esta sexta-feira o adiamento da decisão de venda dos ativos do fundo, um processo envolto em polémica sobre os valores reais das três propostas recebidas pela entidade gestora do fundo, a Gesfimo.



Na assembleia do fundo realizada esta manhã no hotel Sana, em Lisboa, a Rio Forte (braço não financeiro do Grupo Espírito Santo), dona de 59% do fundo, e o Novo Banco, que controla outros 15%, concertaram posições para não decidir já a quem vender.



O objetivo agora é dar aos três concorrentes um novo prazo ate 20 de setembro para a formulação das suas ofertas que terão de ser todas vinculativas e cobertas por cartas de conforto dos bancos.

Na corrida à Comporta está um consórcio que junta os empresários britânicos Mark Holyoake e Anton Bilton e o grupo português Portugália, uma parceria entre Paula Amorim e o milionário francês Claude Berda e ainda um agrupamento liderado pelo empresário francês Louis-Albert de Broglie.



As contrapartidas financeiras oferecidas ao fundo da Comporta oscilam entre os 20 e os 36,5 milhões de euros, a que acrescem outros elementos nas ofertas e a assunção da dívida à Caixa Geral de Depósitos, que ronda os 120 milhões de euros.