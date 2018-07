BCP sobe em bolsa

Um dia depois de apresentar contas do semestre, o BCP ganha 0,41% e ajuda a valorizar o PSI20

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão em alta, com o índice PSI20 a ganhar 0,64%, nos 5.629,02 pontos, em linha com as principais praças europeias.

O BCP, que ontem apresentou resultados e um lucro líquido de 150,6 milhões de euros, o que representa um crescimento de 67,5% face ao trimestre anterior, é um dos motores da sessão, com uma subida de 0,41%, mas há mais 14 cotadas em alta, da Sonae (+3,2%) à Jerónimo Martins (0,68%).

Na energia e nas telecomunicações, a tendência também é de alta. A EDP sobe 0,36%, acompanhada pela Galp (0,80%), enquanto a Pharol ganha 0,87%, seguida pela NOS (0,37%),