Amazon bate recorde nos lucros

A Amazon, especializada em comércio eletrónico, terminou o segundo trimestre do ano com um valor recorde de 2,5 mil milhões de dólares ( 2,12 mil milhões de euros) nos lucros, o que significa 5,07 dólares por ação, um valor que mais do que duplica as previsões dos analistas.

Este desempenho histórico ficou a dever-se, entre outros fatores, ao crescimento das vendas dos retalhistas independentes no seu site, o que permite à empresa obter comissões sem custos associados, comenta um analista citado pela agência Bloomberg.

A empresa, que reportou pela primeira vez lucros acima dos dois mil milhões de dolares, espera manter o mesmo ritmo de crescimento no trimestre em curso,

Nas receitas, a empresa liderada por Jeff Bezos atingiu os 52,9 mil milhões de dólares (45,15 mil milhões de euros), contra 37,96 mil milhões no período homólogo do ano passado, mas ficou ligeiramente abaixo das estimativas do mercado (53,4 mil milhões).