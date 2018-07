Novabase lucra 1,4 milhões, menos 64%

O lucro da Novabase desceu 64% no primeiro semestre, face a igual período de 2017, para 1,4 milhões de euros, anunciou a tecnológica portuguesa

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Novabase adianta que "os resultados líquidos atingiram 1,4 milhões de euros, um crescimento de 15% face ao primeiro semestre de 2017, se excluirmos o impacto do acerto da mais-valias obtidas na alienação do negócio IMS registado naquele período".

O volume de negócios caiu 5% para 69,1 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) decresceu 39% para 3,3 milhões de euros.

De acordo com a tecnológica, o volume de negócios doméstico registou um crescimento de 10% em termos homólogos, "sendo que o internacional contribuiu com 54% do total".

Do volume de negócios total, 37,2 milhões de euros foram gerados fora de Portugal, que comparam com 43,4 milhões de euros registados um ano antes.

A região com "maior expressão" neste semestre foi a Europa, com 67% do negócio internacional, registando-se na geografia africana uma redução de 35%.