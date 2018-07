Lucro da Cofina mais que triplica para 2,6 milhões de euros

O lucro da Cofina mais que triplicou (268,1%) no primeiro semestre, face a igual período de 2017, para 2,6 milhões de euros, divulgou esta quinta-feira a dona do Jornal de Negócios e do Correio da Manhã, entre outros títulos.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina adianta que o segundo trimestre foi caracterizado pelo "excelente desempenho no segmento de televisão (CMTV)" e "os resultados do processo de reestruturação, que se estão materializar no crescimento da rentabilidade do segmento de imprensa".

As receitas operacionais subiram 2,1% nos primeiros seis meses, face ao período homólogo, para 44,9 milhões de euros, enquanto os custos operacionais diminuíram 1,2% para 37,9 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações, amortizações e depreciações (EBITDA) subiu 24,3% para 6,9 milhões de euros, excluindo os custos de reestruturação não recorrentes no período homólogo.

No final do semestre, a dívida líquida nominal era de 47,3 milhões de euros, uma diminuição de 2,7 milhões de euros face ao final de março.