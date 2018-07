Lucro da Altri sobe 77% para 73,8 milhões de euros

O resultado líquido da Altri subiu 77% no primeiro semestre, face a igual período de 2017, para 73,8 milhões de euros, anunciou hoje a produtora de pasta e papel

Nos primeiros seis meses do ano passado, o lucro da Altri foi de 41,6 milhões de euros. No segundo trimestre deste ano, os lucros aumentaram 68,5% para 41,2 milhões, adiantou a Altri em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas totais no semestre atingiram os 378,4 milhões de euros, mais 16,3% que um ano antes.

Entre abril e junho, as receitas avançaram 24% para 205 milhões de euros.

"A Altri reforçou o seu perfil exportador ao colocar nos mercados externos 246,9 mil toneladas de pasta" no segundo trimestre, e "o volume de exportações atingiu 158,5 milhões de euros, representando um acréscimo de 2% face ao período homólogo de 2017", refere a empresa.

No semestre, o volume de exportações ascendeu a 289,5 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu 72,7 milhões de euros no segundo trimestre, uma subida de cerca de 54%.