Défice público melhora 406 milhões de euros no primeiro semestre de 2018

Os primeiros seis meses do ano dão conta de uma melhoria da situação orçamental do Estado. Fruto do bom desempenho das receitas fiscais e de um perfil de despesas diferente do do ano passado, o défice orçamental fixou-se nos 2,6 mil milhões de euros, menos 406 milhões de euros do que em 2017.

Os números da execução orçamental ainda não foram divulgados, não sendo possível ter uma visão detalhada sobre as tendências no primeiro semestre. Contudo, através de um comunicado enviado às redações, o Ministério das Finanças evidencia aqueles que para o governo são os resultados mais relevantes.

Segundo o comunicado, “a melhoria do saldo global é explicada por um crescimento da receita (2,5%) superior ao aumento da despesa (1,3%)”. Do lado da receita a influencia deve-se sobretudo ao IVA (cuja receita liquida cresceu 4,4%) e às contribuições para a Segurança Social (mais 6,8%), que crescem devido ao aumento do emprego.

A despesa, por seu turno, cresce a um ritmo inferior, embora o Ministério das Finanças faça questão de evidenciar que os gastos com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão a crescer 4,1% face ao mesmo período de 2017 - valores máximos do período pré-troika - em resultado de um aumento de 4,4% das despesas com bens e serviços e o crescimento de 56% do investimento.

Feitas as contas, o défice reduziu-se 13,4%, embora as Finanças avisem que os períodos não são totalmente comparáveis, já que “a execução do primeiro semestre beneficia do efeito do diferente perfil no pagamento do subsídio de natal – com impacto em despesas com pessoal e pensões - bem como do facto do impacto do descongelamento ainda não se encontrar refletido de forma integral nas despesas com pessoal, em especial devido ao faseamento que ocorre ao longo do ano”.