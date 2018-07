Cerealis investe 7 milhões na Trofa

Grupo amplia fábrica, automatiza o final das linhas de embalamento de cereais de pequeno-almoço e cria uma nova linha de barras de cereais

A Cerealis investiu sete milhões de euros na ampliação da sua fábrica de cereais na Trofa. Com este investimento, o Centro de Produção da Cerealis ganha uma linha de barras de cereais e automatiza o final das linhas de embalamento de cereais de pequeno almoço, anunciou hoje o grupo agroalimentar liderado por José Marques de Amorim.

Com cinco linhas de produção, a fábrica da Trofa fica, agora, com uma capacidade de produção diária próxima das 80 toneladas, junto a um armazém automatizado com capacidade para 10 mil paletes.

Em comunicado, o grupo adianta que irá, agora, desenvolver o portfólio de produtos da marca Nacional com uma nova gama de barras de cereais, que deverá "dar um forte contributo para a redução das importações desta categoria de produtos".

Com uma história que remonta a 1919 e 700 trabalhadores, o grupo Cerealis junta as marcas Milaneza, Nacional e Harmonia para liderar o mercado nacional nos segmentos das massas alimentícias e farinhas industriais, a que soma a presença nas farinhas para usos culinários, cereais de pequeno almoço e bolachas. Por ano, transforma 480 mil toneladas de cereais que vende a mais de três mil clientes em 40 países dos cinco continentes.

A Cerealis, com instalações na Trofa, Maia, Porto, Coimbra e Lisboa, tem vendas próximas dos 15 milhões de euros, 25% dos quais na exportação.