Vodafone Portugal faturou mais 3,4% no segundo trimestre

A Vodafone Portugal obteve receitas totais de 254 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, com um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado, anunciou a empresa em comunicado.

Nas receitas de serviços, principal indicador de negócio da empresa, o crescimento foi de 3,6%, para 239 milhões de euros, alavancado principalmente pelo crescimento do serviço fixo de comunicações, no qual a Vodafone Portugal em junho chegou a 670 mil clientes, com um aumento de 11% em termos homólogos.

No segmento móvel a Vodafone Portugal chegou ao final de junho com 4,6 milhões de clientes, dos quais 1,8 milhões eram clientes 4G.

O presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, salientou, em comunicado, “a consistência e a evolução da estratégia” traçada pela empresa de telecomunicações.