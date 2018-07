Ryanair. Greve levou ao cancelamento de 30 voos em Portugal, 60% dos planeados

O balanço do primeiro dia de greve dos tripulantes de cabine da Ryanair é bastante positivo, sublinha Bruno Fialho, membro Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). “Congratulamo-nos pela coragem com que o trabalhadores enfretaram esta greve feita de baixo de ameaças da Ryanair”, salientou Bruno Fialho.

Houve uma adesão de cerca 70% dos trabalhadores em Portugal à greve, diz o sindicato. A Ryanair emprega nos país cerca de 350 pessoas. A percentagem de trabalhadores a fazer greve na base em Portugal foi inferior à dos três outros países afetados pela paralisação. Em Espanha, avança o SNPVAC, a adesão foi de 100%, em Itália de 90% e na Bélgica de 80%. Em Portugal foram cancelados 30 dos 51 voos planeados para esta quarta-feira, segundo as contas do SNPVAC.

Os sindicatos estão disponíveis para se sentar à mesa das negociações com a administração da Ryanair, mas até agora não tiveramqualquer sinal nesse sentido da companhia com sede na Irlanda. Internamente os sindicatos já falaram sobre a possiblidade de avançarem com mais dias de greve, mas não querem apontar uma data, por uma questão de cortesia para com a Ryanair, sublinha o sindicalista.

Bruno Fialho acredita que a ameaça de um corte de 20% na operação da Ryanair na Irlanda não irá concretizar-se, defendendo que é uma forma de pressão e uma boa desculpa para a falta de pilotos que a Ryanair tem no país. As consequências deste anúncio, diz, já estão à vista: uma greve dos pilotos irlandeses no dia 3 de agosto . Bruno Fialho não acredita por isso também que a Ryanair venha a anunciar cortes da operação em Portugal.