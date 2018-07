Miguel Maya quer mais crescimento e menos corte de custos no BCP

Profundo conhecedor do BCP, Miguel Maya obteve luz verde do Banco Central Europeu (BCE), e assume esta quarta-feira, ao fim de 28 anos de casa, a liderança executiva do banco. Em carta aos trabalhadores, diz que é o momento de voltar a focar o BCP numa estratégia de crescimento.

“Nos últimos anos considerámos imperativo (e foram inequivocamente opções corretas), que o nosso esforço principal se centrasse no ajustamento da base de custos e na melhoria da qualidade do balanço. São frentes de um trabalho que fizemos bem e que, sabemos, nunca deverá deixar, não deixará, de merecer a nossa especial atenção. (...) Sabemos que a médio e longo prazo a capacidade de criar valor está sobretudo dependente da geração de receitas, do crescimento do negócio. É assim chegado o momento, porque o trabalho realizado assim o permitiu, de colocar, com sentido de urgência, o crescimento do negócio no centro da estratégia do Millennium bcp”, sublinha Miguel Maya, na carta que enviou esta quarta-feira aos trabalhadores.

O gestor explica na missiva que o banco quer “afirmar o crescimento sustentável em Portugal, em Moçambique, na Polónia, em Angola, na Suíça, em Macau e em todos os pontos em que temos presença comercial”. Hoje o maior acionista do BCP é a chinesa Fosun.

Maya destaca a importância do ActivoBank. “Esta determinação em crescer abrange também o ActivoBank, operação que ainda há relativamente pouco tempo esteve em risco de ser vendida, mas que, por mérito das suas equipas, conquistou um lugar relevante no portfólio de negócios do grupo”, frisa.

“Crescer (...) implica assumir o compromisso perante a sociedade de sermos motores do crescimento económico nos mercados e segmentos de negócio em que atuamos, o compromisso de financiarmos as empresas, os empreendedores e as famílias com iniciativas que gerem prosperidade e bem estar”, sublinha do novo presidente do banco.