Mais dois edifícios de escritórios no Parque das Nações mudam de mãos

A consultora imobiliária JLL anunciou, em comunicado, a venda de dois edifícios de escritórios no Parque das Nações, em Lisboa, ambos adquiridos por investidores internacionais, em transações cujo valor não foi revelado.

O edifício Torre Zen foi vendido pela empresa Internos à sociedade imobiliária espanhola Merlin (que na semana passada também anunciou em Portugal a compra do centro comercial Almada Fórum). Já o edifício Expofinanças (onde está instalada a Autoridade Tributária) foi vendida pelo fundo Imosocial a um investidor estrangeiro (cuja identidade não foi revelada), representado em Portugal pela FS Capital.

A JLL atuou em ambas as operações em representação dos vendedores dos edifícios. A Torre Zen tem 10.515 metros quadrados de área bruta locável, distribuída por 14 pisos. Já o edifício Expofinanças conta com 11.453 metros quadrados.

“Estas transações comprovam o apetite de investidores nacionais e internacionais por ativos de escritórios na zona do Parque das Nações”, comentou o diretor de mercado de investimento da JLL, Fernando Ferreira, notando que a elevada taxa de ocupação dos escritórios no Parque das Nações alimenta a expectativa de que as rendas venham a subir, gerando “oportunidades com retornos bastante atrativos comparativamente a outros mercados europeus”.