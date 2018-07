Jerónimo Martins lucra mais 3,9% no primeiro semestre

Vendas aumentaram em todas as cadeias de distribuição do grupo que detém o Pingo Doce em Portugal, a Biedronka na Polónia e a Ara na Colômbia

O grupo Jerónimo Martins, detentor das cadeias Pingo Doce em Portugal, Biedronka na Polónia e Ara na Colômbia, aumentou em 3,9% os seus lucros (para 180 milhões de euros) e em 8,7% as suas vendas (para 8426 milhões). Resultados que o presidente Pedro Soares dos Santos considera "sólidos".

Em destaque continua a operação na Polónia, que vale 68% do negócio do grupo, onde, apesar do impacto da proibição de abertura de lojas ao domingo, as vendas cresceram, em moeda local (zloti), 7,5%. "A Biedronka adicionou, no primeiro semestre, 2 pontos percentuais à sua quota de mercado", afirma Pedro Soares dos Santos no comunicado de divulgação de resultados. A rede polaca de lojas especializadas em saúde e beleza Hebe teve, por seu lado, um crescimento de 24,6% nas vendas.

Em Portugal as vendas do Pingo Doce aumentaram 4,6% e as do Recheio 3,5%. E na Colômbia o aumento do negócio, em moeda local, foi de 66,8%.

O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) do grupo de distribuição cresceu 7,4% para 446 milhões de euros.

Já a dívida líquida do grupo ficou nos 367 milhões de euros, “em consequência do pagamento de dividendos em maio no valor de 385 milhões de euros e da sazonalidade do capital circulante”. O gearing (rácio entre o endividamento e os capitais próprios) foi de 20,8%.

O grupo continua a estimar que o investimento este ano se situe entre os 700 milhões e 750 milhões de euros. “O investimento nos novos negócios e nos já estabelecidos é essencial para garantir o crescimento futuro e retornos sólidos”, acrescenta o líder da Jerónimo Martins.